Filme luso-espanhol vai receber ajuda europeia

O filme “La quinta de los almendros brancos”, da espanhola Avelina Prat, com coprodução e atrizes portuguesas, como Maria de Medeiros e Rita Cabaço, foi contemplado com apoio financeiro do Conselho da Europa, através do fundo Eurimages.

O Conselho da Europa divulgou hoje a lista das 26 coproduções, entre as quais cinco documentários e um filme de animação, que serão apoiados com 6.992.00 euros.

Entre os 25 filmes está “La quinta de Los almendros brancos”, da realizadora valenciana Avelina Prat, que recebe um apoio de 350 mil euros.

De acordo com informação disponível no portal IMDb, uma base de dados ‘online’ com informações sobre cinema e televisão, o filme conta com Maria de Medeiros, o espanhol Manolo Solo e a sérvia Branka Katic como protagonistas.

O elenco inclui outras atrizes e atores portugueses como Rita Cabaço, Luísa Cruz, Rui Morisson e António Mortágua, e a atriz angolana Zia Soares.

“Los almendros brancos” é uma coprodução das espanholas Distinto Films e Jaibo Films com a portuguesa O Som e a Fúria.

No início de fevereiro, a produtora portuguesa divulgou que estava à procura de figurantes para a nova longa-metragem de Avelina Prat, cuja rodagem iria acontecer em Ponte de Lima entre o final de fevereiro e o início de março.

De acordo com o site E24, de notícias da região do Cávado e Lima, este mês também houve filmagens na marginal de Esposende.