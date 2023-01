Félix emprestado ao Chelsea

O internacional português João Félix vai jogar no Chelsea, 10.º classificado da Liga inglesa, até ao final da época, por empréstimo do Atlético de Madrid.

“O Atlético de Madrid e o Chelsea alcançaram um acordo para a cessão de João Félix até ao final da presente temporada. Além disso, o avançado português prolongou o vínculo com o nosso clube por mais uma temporada, até junho de 2027”, lê-se no sítio do clube espanhol na Internet.

O avançado de 23 anos vai jogar nos ‘blues’ até ao final da época, reforçando as opções do treinador Graham Potter para o resto da temporada.

“O Chelsea é um dos grandes clubes do mundo e espero ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos, pelo que estou muito, muito feliz por estar aqui e muito entusiasmado por jogar em Stamford Bridge”, afirmou Félix, citado pelo emblema inglês.

Eliminado da Liga dos Campeões (e das competições europeias) na fase de grupos, numa ‘poule’ que incluía o apurado FC Porto, o Atlético prossegue uma La Liga irregular, no quinto lugar, com 27 pontos, já a 14 do líder FC Barcelona.

Do lado dos londrinos, a situação não é muito melhor, uma vez que os campeões europeus em 2020/21 são 10.ºs classificados na Premier League, já a 10 pontos dos lugares de acesso à ‘Champions’, em que se apurou para os oitavos de final nesta temporada.

O técnico Graham Potter consegue assim o segundo ‘reforço’ para a frente de ataque, além de David Datro Fofana, de 20 anos, juntando Félix a Pulisic, Havertz, Aubameyang e Sterling.

Este ano, Félix soma 20 jogos e cinco golos pelos ‘colchoneros’, em mais uma temporada irregular, a toada desde que deixou o Benfica em 2019 para cumprir, ao todo, 131 encontros (34 golos) pelos madrilenos.

Depois de 20 tentos em 34 partidas pelos ‘encarnados’, o avançado saiu para Espanha por 120 milhões de euros, uma transferência recorde no futebol nacional, mas a relação fragmentada com o treinador argentino Diego Simeone e a instabilidade, a espaços, nas exibições, levaram à saída, por empréstimo.

O ‘Golden Boy’ de 2019 já conquistou campeonatos nacionais em Portugal e Espanha, além de uma Liga das Nações pela seleção portuguesa, com 28 internacionalizações ‘AA’ e quatro golos, tendo recentemente marcado um golo no Mundial2022, disputado no Qatar.