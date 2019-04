Fátima promovida no Brasil

A Associação Empresarial Ourém-Fátima (ACISO) vai promover Fátima como destino religioso, na Expo Católica em São Paulo, Brasil, a maior exposição do segmento religioso na América Latina, que decorrerá entre 12 e 15 de julho, anunciou aquela instituição.

Em nota de imprensa, a ACISO informa que estará presente na 14.ª edição da Expo Católica com um stand de 20 metros quadrados, que permitirá a realização de reuniões individuais e apresentação de Fátima e do Turismo Religioso em Portugal.

Segundo a ACISO, a Expo Católica é uma feira internacional do segmento religioso, que reúne mais de 200 expositores, entre fabricantes (livros, artigos religiosos, arte sacra, gastronomia religiosa), turismo religioso (santuários, rotas de peregrinação, agências de viagem, festas religiosas, destinos nacionais e internacionais) e igreja católica (congregações, dioceses, comunidades, colégios e escolas, entre outros).

Durante o certame estão previstos dois dias dedicados às comunidades e entidades religiosas (12 e 15 de julho), enquanto os dias 13 e 14 serão abertos ao público.

Irão ainda realizar-se outros eventos paralelos como o Fórum da Música Católica, o Congresso Nacional de Comunicação Paroquial e um ‘workshop’ de Fotografia Religiosa.

“O Brasil é o país com o maior número de católicos no mundo, com 172 milhões crentes, pelo que se torna essencial a presença da ACISO neste tipo de eventos. O mesmo serve para apresentação de Fátima como um destino de turismo religioso a privilegiar, bem como a promoção dos nossos associados”, adiantou o vice-presidente da ACISO, Alexandre Marto, citado na nota de imprensa.

Para o empresário, a “presença nesta feira tem-se mostrado um sucesso, espelhado no crescimento do número de noites registadas por hóspedes brasileiros” em Fátima.