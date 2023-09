A seleção portuguesa feminina de basquetebol 3×3 perdeu esta quinta-feira o jogo pelo bronze do campeonato da Europa da modalidade, a decorrer em Israel, por 22-14 ante a Lituânia, fechando no quarto lugar final a competição.

As portuguesas já tinham perdido um primeiro jogo na competição ante as lituanas, por 15-13 após prolongamento, e este jogo foi mais desnivelado, apesar dos esforços de Márcia da Costa, claro destaque deste encontro com 10 pontos.

Nenhuma jogadora lituana ou portuguesa a superou, tendo-lhe ainda juntado três ressaltos, mas o esforço mais equilibrado da Lituânia afastou os intentos de Costa, Joana Soeiro, Emília Ferreira e Laura Ferreira.

Depois de surpreender a França, campeã em título, nos quartos de final, as lusas tinham cedido ante os Países Baixos (19-13), na segunda participação de sempre nesta prova, a segunda seguida.

Esta é, de resto, a melhor classificação de sempre de Portugal em Europeus femininos 3×3, depois do nono lugar de 2022.