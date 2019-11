EUA: empresárias portuguesas continuam a colecionar prémios

Cidália e Natália Luís são duas das portuguesas de maior sucesso no mundo empresarial norte-americano. Já obtiveram vários prémios de empreendedorismo, acolheram na sua empresa Barack Obama, e continuam a somar distinções.

Desta vez a sua empresa, a M. Luis Construction, foi distinguida nos prémios “Excellence in Construction & Real Estate”, atribuídos pela publicação Daily Record, tendo sido premiada na categoria “General Contractors”. Tratam-se de prémios que distinguem o que de melhor se faz no mundo da construção civil e do imobiliário, em Maryland.

A M. Luis Construction tem entre 300 e 500 empregados, dependendo da época, fatura milhões todos os anos, trabalhando exclusivamente em obras públicas. E está num processo de profissionalização.

Natália e Cidália nasceram em França, nos arredores de Paris, para onde os pais, naturais de duas aldeias perto de Pombal, emigraram nos anos 60, mas voltaram crianças para Portugal no pós-25 de Abril. O caos pós-revolucionário levou os seus pais a emigrarem para os Estados Unidos, onde tinham família no Maryland. Foi lá que o pai de ambas, Manuel Luís, criou a empresa.