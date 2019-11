Estes hotéis portugueses são considerados dos melhores do mundo

O Olissippo Lapa Palace Hotel, em Lisboa, foi considerado pela Condé Nast o “Melhor Hotel Urbano” do mundo. A reputada publicação, considerada referência mundial na avaliação de hotéis, incluiu ainda outros dois hotéis portugueses nos seus prémios de excelência os Condé Nast Johansens 2020, anunciados dia 04 de novembro, numa cerimónia em Londres.

Segundo a TimeOut Lisboa o Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, em Cervães, no distrito de Braga, foi considerado o “Melhor Hotel de Campo”, e o Terra Nostra Garden Hotel, nos Açores, venceu o “Prémio dos Leitores”.

Situado no bairro da Lapa o Olissippo Lapa Palace Hotel oferece uma vista panorâmica sobre o rio Tejo e a cidade de Lisboa. O ponto do hotel de cinco estrelas escolhido como destaque pela Condé Nast foi a piscina rodeada por um jardim subtropical, descrita pela publicação como “a mãe de todas as raridades em Lisboa”.

O Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel tem como ponto diferenciador o seu spa que disponibiliza tratamentos e massagens à base de produtos vínicos. Este hotel de cinco estrelas em Cervães bateu a unidade espanhola, La Bobadilla, em Granada, e o francês Benvengudo Hôtel, na região de Provença, na corrida a “Melhor Hotel de Campo”.

Por sua vez o o Terra Nostra Garden Hotel, no coração de São Miguel, encantou os leitores pelo seu exotismo e paisagem natural.

