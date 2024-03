Este é o carro mais vendido em Portugal há três anos

O Peugeot 2008 é o modelo preferido dos clientes portugueses de há 36 meses para cá. Com várias distinções e prémios a nível nacional e internacional, o SUV compacto da marca francesa é, desde o primeiro trimestre de 2021, o automóvel número nas vendas por modelos no nosso país.

Com um estilo incomparável, que muito evoluiu na nova geração, é um SUV atrativo, com um design marcante que decorre da redefinição da imagem e qualidade da atual gama Peugeot, assente em propostas de excelência, designadamente em termos de tecnologias, de apoio à condução e de segurança, e na ampla oferta multienergias, que define a abordagem da marca francesa, parte do grupo Stellantis.

O 2008 tornou-se num ‘case-study’ no mercado luso, traduzindo-se num produto de elevada qualidade percebida e testada, que satisfaz os clientes que o adquirem.

Desde 2020, e até ao fevereiro de 2024, mais de 25.800 clientes optaram pelo novo Peugeot 2008 em Portugal, o que perfaz uma média notável de 18 unidades vendidas por dia.