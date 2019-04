Espumante Real Senhor regressa com novidade

O espumante Real Senhor, da Sociedade dos Vinhos Borges, regressa ao mercado com uma novidade, a produção é agora realizada exclusivamente com uvas da Quinta de São Simão da Aguieira, no Dão. A marca conquista, assim, a designação DOC Dão.

O Borges Real Senhor Blanc de Noirs DOC Dão 2014 e o Borges Real Senhor Blanc de Blancs DOC Dão 2014 distinguem-se por serem espumantes Velha Reserva Brutos, produzidos através do Método Clássico, que adormeceram nas caves sombrias da Borges durante mais de três anos. Produzidos com uvas do Dão, da Quinta de São Simão da Aguieira, destacam-se ainda pelo processo de remuage, realizado de forma manual.

A Sociedade dos Vinhos Borges deu o primeiro passo no universo dos espumantes com a produção do Fita Azul em 1934. Anos mais tarde, a marca aposta na produção de um espumante super premium, que se distinguisse pela elevada qualidade. Nasce o Real Senhor, que agora se prepara para surpreender o nariz e paladar dos apreciadores mais exigentes.

O espumante está disponível por 12 euros.