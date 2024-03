Dez novas rotas para o aeroporto Sá Carneiro

São dez as novas ligações diretas, por via aérea, da América do Norte e da Europa para o Porto. Marrocos, em África, também é uma novidade para o Sá Carneiro.

A estas novas rotas há a acrescentar o aumento das frequências para Frankfurt, na Alemanha, Viena na Áustria e Istambul na Turquia.

Este acréscimo deverá contribuir para a esperada subida das receitas hoteleiras na região servida pelo Aeroporto Francisco Sá Carneiro e, assim, quebrar um novo recorde.

Essa é a expectativa de Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte: “Acredito que se possa passar confortavelmente a barreira dos mil milhões de euros”.

