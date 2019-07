Conhece Tatiana Valente?

Por trás do perfil @tatianavalentee está Tatiana Valente, uma enfermeira de 24 anos algarvia de gema mas com uma costela alentejana, emigrada em Oviedo, Espanha.

Tatiana sente que Portugal vai ser sempre a sua casa. É lá que estão a sua família e amigos, e é onde está a sua gente, embora muitos também já tenham saído.

Para Tatiana Portugal são os sabores, é o peixe, o marisco, os fumeiros e os queijos. Logo pela manhã gosta de uma torrada com manteiga e de um galão, e pela tarde de um café cheio e de um pastel de nata com canela.

Tatiana partilha que ser portuguesa em Espanha é ser a vizinha do lado, sempre bem acolhida e reconhecida na sua área.

Diz que o seu lugar favorito vai ser sempre o Algarve, com as suas praias calmas, e em especial Faro, a sua cidade. Gosta de ir dar uma volta ao fim de semana, de viajar e de conhecer sítios novos.

Tatiana saiu de Portugal em 2017 depois de terminar a licenciatura em enfermagem à procura de melhores condições laborais na sua área. Foi para Oviedo porque lá vivia o seu então namorado, atualmente marido, um português de Bagueixe, Bragança. Descreve Oviedo como uma cidade no meio das montanhas muito bonita, limpa e com boas condições de trabalho. Adora a sua profissão, sente-se orgulhosa de ser enfermeira no país de “nuestros hermanos”.

Tenta manter-se atualizada da realidade do país das quinas, e sempre que pode vai a Portugal matar saudades.

@tatianavalente é mais uma historia de @portugalnomundo!