Conhece Tânia Filipa?

Por trás de @miss_fili.cious está Tânia Filipa, uma algarvia que em 1997 emigrou para Berlim, na Alemanha, após os seus pais já aí se encontrarem.

Já pensou várias vezes em voltar para Portugal porque sente imensas saudades, mas por enquanto ainda não.

Tânia define-se como uma pessoa muito positiva, trabalhadora e que gosta muito de ajudar os outros. De momento trabalha na área de visual merchandising, mas já trabalhou também noutras áreas, e está sempre pronta para novas aventuras.

Ser portuguesa no estrangeiro é ser corajosa, trabalhadora e sonhadora. No entanto considera duro porque, mesmo depois de tantos anos fora, nunca se sente em casa. Portugal estará sempre no seu coração.

Para Tânia todo o território português é lindo, mas existem dois locais especiais para si: o Algarve, terra onde nasceu, e a cidade de Lisboa pelos seus cantos e recantos encantadores!

@miss_fili_cious é mais uma história de @portugalnomundo!

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @meriipereira | @nancycarapelho |