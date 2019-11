Conhece Sandra Alves?

Por trás do perfil @iamsandraalves está Sandra Alves, uma portuguesa de 30 anos a viver no Luxemburgo. É mãe de três meninos, um de oito anos, um de seis, e o mais novo de apenas três meses.

Portugal para Sandra é o país que a viu nascer, significa férias, família e bom tempo. Diz que ser emigrante a faz sentir-se sempre estrangeira, seja no Luxemburgo ou em Portugal. Em Portugal porque só lá viveu até aos dois anos, e no Luxemburgo porque o nome de família Alves mostra logo que é de origem estrangeira.

Confessa que o Luxemburgo é o país no qual se sente em casa. Tem dupla nacionalidade, mas explica que, infelizmente, sente que os portugueses em Portugal têm mais dificuldades em aceitá-la como portuguesa do que os luxemburgueses como luxemburguesa.

O lugar preferido de Sandra em Portugal é a sua terra natal, Vassal-Valpaços em Trás-os-Montes. Confidencia que também adora o Algarve, mas para passar uma semaninha de férias.

Sandra saiu de Portugal com dois anos juntamente com os pais e o irmão. Os pais estavam à procura de uma vida melhor e estabilidade num país que fazia sonhar muitos portugueses. Voltar não está nos planos, mas todos os anos vai a Portugal de férias com os seus filhos, que falam português perfeitamente e que também se sentem portugueses.

Conta que tirou o curso de Gestão de Recursos Humanos, mas que sempre trabalhou em gabinetes de advogados como assistente jurídica. Agora trabalha como funcionária na segurança social, e não trocaria o seu trabalho por nenhum outro.

Explica que o tempo livre para uma mãe de três filhos significa aproveitar o tempo para passear com eles e fazer várias atividades. Ainda assim, é modelo, faz dança e pratica desporto.

Costuma estar a par da atualidade portuguesa, pois a grande comunidade portuguesa no Luxemburgo faz com que as notícias lusas circulem rapidamente. Também vê algumas notícias, mas confessa que, embora lhe interesse o que se passa em Portugal, é mais importante estar a par do que se passa no país no qual reside pois é o que mais a afeta.

@iamsandraalves é mais uma história de @portugalnomundo!