Conhece Laura Ferreira?

Por detrás do @lauraoferreira está Laura Ferreira, uma rapariga com muita vontade de trabalhar, corajosa e altruísta. A sua ida para os Estados Unidos à procura de novas experiências confirma isso mesmo.

Portugal é o seu porto de abrigo! Lá Laura sente-se segura, porque está no seu país onde a língua é a mesma, a cultura é a mesma, e onde estão os amigos que a conhecem melhor que ninguém. Portugal é o país onde nasceu, é o seu berço, é lá que se sente confortável.

Laura diz que ser portuguesa no estrangeiro é ser sortuda! Para além de ter a sua própria cultura, a portuguesa, pode partilhá-la com os outros e receber outras culturas em troca. Esta partilha faz de si uma mulher enriquecida.

O seu lugar preferido é a sua terrinha, a Reboleira! É lá onde está a sua família e foi lá que passou toda a sua infância. Tem muitas memórias de lá, umas melhores e outras piores.

Costuma passar o seu tempo livre num pavilhão a jogar basquetebol com as suas amigas. Saiu de Portugal porque recebeu uma bolsa de estudo onde podia estudar e jogar basquetebol ao mesmo tempo. Aceitou sem hesitação porque o apoio escolar que os atletas recebem nos Estados Unidos não se compara com o apoio em Portugal. Nos EUA dá para fazer as duas coisas bem e ao mesmo tempo, frisa Laura.

Gosto muito do que faz. Tem uma paixão muito grande pelo basquetebol e pelo exercício em geral. Sempre foi muito ativa, começou logo desde pequenina a nadar no Clube de Natação da Amadora e depois mudou para o basquetebol na Escola Secundária da Amadora. Também está a tirar o mestrado em Ciências do Desporto porque quer continuar ligada com o desporto mesmo depois de parar de jogar.

A sua mãe tenta sempre pô-la a par das notícias quando fala com ela ao telefone. Ainda assim confessa que devia prestar mais atenção ao que se está a passar no seu país.

@lauraoferreira é uma história de @portugalnomundo

