Conhece Jéssica Monteiro?

Por trás do perfil @xjfdsmx está Jéssica Monteiro, uma jovem portuguesa de 20 anos que está no Luxemburgo há 16. Define-se como uma pessoa amigável e comunicativa.

Portugal para Jéssica é sinónimo de casa, família por perto e praia. Confessa que viver no estrangeiro não é fácil, pois está-se longe da família e do país, sobretudo quando só se vai de férias uma vez ao ano. O seu lugar preferido é o Porto, a linda cidade invicta, foi lá onde nasceu, a sua terra é Alfena.

Explica que saiu de Portugal para ter uma vida melhor, mas diz que um dia, quando tiver acabado os seus estudos, pretende voltar.

Neste momento trabalha na área do comércio, é vendedora numa grande empresa que vende marcas de luxo. No entanto, não é isso que quer para o seu futuro. Sonha vir a ser enfermeira. Quando obtiver o diploma vai dedicar-se ao que sempre quis. Nos seus tempos livres Jéssica gosta de estar com o namorado, com a família e com os seus amigos.

Mantém-se a par do que sucede em Portugal através da televisão e da família. Jéssica deseja a todos os emigrantes boa sorte.😘

@xjfdsmx é mais uma história de @portugalnomundo!