Conhece Cédric Teixeira?

Por trás de @cedriicteixiera está um jovem de 19 anos a viver no Luxemburgo 🇱🇺 que considera como um “portugal número dois” uma vez que a maioria da população é portuguesa.

“Ser português aqui já não é a mesma coisa que era antigamente, quando os nossos pais emigraram para este país”, explica Cédric.

Apesar de ter nascido no Luxemburgo e sempre ter vivido no grão-ducado, Cédric Teixeira tem Portugal como “um refúgio onde me sinto cem por cento confortável e feliz, mesmo indo poucas vezes”.

Considera que deve ser visitado sempre que possível, apesar da correria dos dias, “para darmos a entender que mesmo tendo uma vida ocupada ainda gostamos do nosso país”. O seu lugar favorito em Portugal é Riba d’Ave pois é onde a maioria da sua família está e é onde passa a maior parte do tempo quando vai de férias”.

No Luxemburgo, Cédric trabalha como vendedor “na maior empresa de artigos de casa, móveis, louça, decoração e eletrodomésticos @kichechef” e é bailarino há dez anos num grupo profissional de pop, kizomba e RnB.

@cedriicteixeira é mais uma historia de @portugalnomundo.