Champions: Real Sociedad assustou Paris mas Mbappé resolveu

Na primeira parte houve mais Real Sociedad, que dominou, criou perigo e no último ato dos primeiros 45 minutos enviou uma bola à barra por Merino. Tendência que se menteve até aos 55 minutos, altura em que Mbappé surgiu no jogo com efeito devastador, marcando aos 58 minutos o primeiro golo e desestabilizando uma defesa que não encontrou forma de travar Barcola, que aos 70 fez o resultado final, 2-0.

André Silva fez o primeiro remate do jogo logo no primeiro minuto, sinal claro de que a Real Sociedad foi a Paris discutir a eliminatória de igual para igual.

Seguiu-se lance em que Mbappé surgiu isola no flanco direito, permitindo a defesa a Remiro. Poderia ser momento de viragem no jogo, mas foi apenas um ato isolado, já que o PSG não mais conseguiu levar o perigo à área contrária.

Pelo contrário, a Real Sociedad ameaçou com cabeceamento por cima de André Silva (22’) e principalmente no último lance da primeira parte, quando Merino teve remate fortíssimo a 30 metros da baliza, com a bola a desviar na trave e a sair.

Mais um aviso da formação basca, que na segunda parte continuou a travar os lances ofensivos do PSG logo no meio-campo contrário. Vitinha e companhia procuraram quase sempre Mbappé, que aos 55 minutos teve remate com algum perigo na primeira vez que a formação da casa chegou à área contrária.

Até que houve canto na direita, Marquinhos desviou e Mbappé marcou mesmo. A diferença a ser feita aos 58 minutos numa bola parada, sem que o PSG fizesse por merecer a vantagem.

Golpe que a Real Sociedad sentia. Os bascos deixaram de ser donos do jogo e Mbappé estava cada vez mais perigoso. Aos 64 minutos só não marcou porque Merino fez defesa que parecia impossível, com a bola ainda a bater na barra.

Adivinhava-se o segundo golo do PSG, mas quem marcou foi Barcola, que recolheu o passe de Fabián Ruiz e deixou a equipa da casa bem mais confortável.

Caminhou o jogo para o fim com o PSG mais perigoso, mas com o resultado a não sofrer qualquer alteração.