Cannes 2021: Netflix continua fora do festival

Apesar de conversas estabelecidas entre a Netflix e o Festival de Cannes, as obras com o selo da plataforma de streaming continuam de fora da programação do certame.

Thierry Fremaux voltou a abordar o tema na conferência de imprensa onde foram anunciados os filmes selecionados para a edição 2021, frisando que o certame tem regras muito claras quanto à presença de títulos na sua competição: “os filmes têm que estrear nos cinemas e não nas plataformas de streaming“, o que choca contra a política da gigante norte-americana. Como a Netflix não tem interesse em ter os seus filmes “fora de competição”, o impasse entre as duas partes mantém-se.

“Existiam dois filmes potenciais [na seleção de Cannes] que podem ir para outros festivais. Lamentamos não ter sido possível negociar a sua presença fora da competição. Os estúdios americanos provaram muitas vezes que pode ser muito convidativo serem exibidos noutras seções. Continuaremos a tentar convencê-los a estarem aqui”, explicou Fremaux.

Recorde-se que em 2017 foi exibido um filme da Netflix na Quinzena dos Diretores, mas desde então mais nenhum streamer foi exibido em Cannes. Entre as obras da Netflix que podiam estar presentes no festival este ano estavam “Power Of The Dog“, de Jane Campion, e “The Hand of God“, de Paolo Sorrentino. Ambos, muito provavelmente, serão exibidos em Veneza.