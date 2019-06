Caixa de Pandora

Primeira epistola de Josephus de Lucilinburhuc aos helvetas, ossonobenses e portucalenses.

Conta-se que naquele tempo

Cleópatra, sétima de seu nome

a reinar omnipotente sobre os dois Egitos,

tomava banhos de leite de cabra para a pele ficar

suave e deslumbrante e agradar

a Marco António e até a César.

Conta-se que naqueles dias

os romanos não sobrevalorizavam

a fidelidade nem o incesto nem a moral

e mil orgias e bacanais

deflagravam as noites

e quando rompia a madrugada

o cheiro a sémen e vinho e ciprino

chegava ao átrio desde o triclínio

e ao vestíbulo e dali até ao prostíbulo.

Então porque não eu?

Sim, e depois?

Não se chora sobre leite derramado

mas neste caso, é caso para dizê-lo

mesmo que eu não quisesse

fiz como ela, afundei os dedos e as mãos

e a boca sófrega na imundice leitosa, aleivosa

tanto leite e suor derramados para quê

quando há tanta gente com fome por aí?

Mas para ter fome é preciso saber

do que se tem fome

e há gente que morre

porque nem sequer sabe abrir a boca

e morre sedenta de língua torcida

ao lado do seu próprio cálice com leite.

E eu? Oh, eu não,

julgando-me mais esperto que os outros

assim que gritei ‘deus, tenho sede!’

logo a maré cheia engolfou-se-me goelas abaixo

e lambuzei-me de leites, deleites, deliciosos, hum,

bebe mais um que só dois é pouco

mata a sede, enche bem as medidas,

ah, a bebedeira louca e nímia, hurra!

lá se foi a sede, lá se foi a raiva burra?

Sei lá se foi, sei lá se foi

leite de vaca ou de boi

ou de cabra ou de ovelha

e quem não quer ser

vista-lhe a pele de lobo.

Navegar é preciso

balbucia o poeta ranhoso e vacila

aquieta-te, ó improfícuo vate vão

pois tudo isto é tão somente

uma furiosa e grandiloquente

fuga para a frente

e nada mais…

Mas, como deter a seta já disparada

com o peito e sair ileso?

Como fazer para que a pedra recue

e não estilhace a vidraça?

Como calar a palavra proferida a mais

que não fez bem a ninguém

nem ao amor nem à verdade

mas logo desenhou

nervuras negras na árvore da vida

cicatrizes na pele transparente

novas fissuras no coração quase oco?

Como fechar a caixa

depois de o diabrete demoníaco

ter saltado cá para fora

e ter despoletado a explosão

na minha cabeça?

Sabes, aedo infeliz

as imagens deturpadas

que chegam em catadupa

do que a tua moral hipócrita

chama vileza, são na realidade

os teus próprios demónios

a subirem do porão

para assombrar a luz.

Eu sei, eu sei, mas agora,

que farei quando tudo arde?

Ardo eu, também?

JLC01062019