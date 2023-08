Cafôfo comemora Dia do Emigrante em Montalegre e Fafe

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo, associa-se às comemorações do Dia do Emigrante, em Montalegre e Fafe, no âmbito de um périplo, que realiza neste início de agosto, por vários concelhos do norte e interior do país, em prossecução da iniciativa “Ligar Portugal à Diáspora”.

Cafôfo participa em atividades juntamente com as comunidade emigrantes de Montalegre e de Fafe, marcando presença no encerramento da sessão de Apresentação de Apoios aos Emigrantes e ao Investimento da Diáspora, e tendo ainda oportunidade de assistir à apresentação do livro “As Fafeiras” e à exibição do filme “Erosão” sobre temáticas da emigração.

Esta semana, Paulo Cafôfo já esteve em Arcos de Valdevez (na foto acima). “Aqui o impacto da diáspora sente-se e é especialmente relevante. Sendo uma região de baixa densidade, um concelho do interior, com uma diáspora significativa, é importante aproximar quem vive mais longe mas que nunca daqui saiu”, declarou o governante insistindo que é preciso “atrair pessoas e investimento, mas também mantermo-nos próximos”.

Este é o programa de Paulo Cafôfo para 10 de agosto, Dia do Emigrante:

Montalegre

15h00 – O SECP participa, juntamente com a comunidade emigrante de Montalegre, num percurso do centro da cidade até ao Castelo.

Local: Montalegre

Fafe

O SECP participa, em Fafe, nas seguintes iniciativas:

17h30 – Receção Câmara Municipal

18h30 – Encerramento da Sessão de Apresentação de Apoios aos Emigrantes e ao Investimento da Diáspora (auditório da CM Fafe)

20h30 – Visita ao Centro de Fafe e contacto com a Comunidade Emigrante de Fafe

21h00 – Apresentação do livro “As Fafeiras” (auditório exterior da Casa Municipal da Cultura e Biblioteca Municipal)

21h45 – Exibição do filme “Erosão” (auditório exterior da Casa Municipal da Cultura e Biblioteca Municipal)

