Bruxelas: já foi à semana dos vinhos portugueses?

Está a decorrer uma semana portuguesa no Les Comptoirs des Davids, um espaço conhecido dos enólogos de Bruxelas.

Esta terça-feira teve lugar uma apresentação dos vinhos da Casa de Darei e Alves de Sousa Douro & Port Wines.

O embaixador de Portugal em Bruxelas, Jorge Cabral, e a Chefe de Missão Adjunta, Joana Estrela, participaram a sessão de apresentação e degustação.

O evento, que foi co-organizado pela Solar Wine, contou ainda com a presença do enólogo belga Eric Boschman, que brindou os presentes com comentários sobre os vinhos apresentados.

Esta quinta-feira tem lugar um ‘afterwork’ português.