“Bicicletas de Toronto” de Aida Baptista será apresentado em Fafe

A Câmara Municipal de Fafe apresenta o livro de crónicas ligadas à emigração “As Bicicletas de Toronto”, com a presença da autora, a professora Aida Batista.

A apresentação do livro tem lugar no dia 20 de dezembro, quarta-feira, às 18h00, no Salão Nobre

do Teatro Cinema de Fafe. A entrada é live.

Se não puder participar presencialmente será possível fazê-lo on-line através deste link:

https://us02web.zoom.us/j/87454694423?pwd=dnJCVGx1eUV6aUhsM3R5R2xERUk3UT09

ID da reunião: 874 5469 4423

Senha de acesso: 507099