Benfica entregou prémio Cosme Damião a Schmidt

Roger Schmidt e António Silva venceram os prémios Cosme Damião de treinador e futebolista de 2023, nos 120 anos do Benfica, com João Neves e Kika Nazareth também em destaque, numa noite com homenagens a Pietra e Eriksson.

“Este prémio significa imenso. Este prémio é de toda a equipa. Viva o Benfica”, lançou, terça-feira, na Meo Arena, em Lisboa, o técnico alemão, que se sagrou campeão nacional logo na primeira época ao serviço dos ‘encarnados’, enquanto o defesa internacional luso, ao serviço da seleção, agradeceu através de vídeo “à estrutura do futebol do Benfica” por este prémio, bem como aos seus colegas pela “ajuda” que lhe dão.

Francisca Nazareth foi galardoada, pela segunda temporada consecutiva, como a futebolista do ano, enquanto Andreia Faria recebeu a distinção da revelação na mesma modalidade, distinguida como a modalidade do ano, com João Neves a arrecadar o prémio de revelação do futebol masculino nesta gala do 120.º aniversário das ‘águias’.

A internacional portuguesa, ausente em França para o desafio da ‘Champions’ frente ao Lyon, deixou mensagem aos benfiquistas: “De chuteiras, agradeço o reconhecimento e o prémio. É fruto do meu trabalho, das minhas colegas, de todo o plantel e da aposta da direção no futebol feminino”.

Por seu turno, João Neves, o novo ‘menino bonito’ da Luz, ausente para os trabalhos da equipa das ‘quinas’, agradeceu a “toda a gente” que o ajudou a evoluir, como é o caso do capitão Nicolas Otamendi, que venceu o prémio Liderança.

O nadador Diogo Ribeiro, campeão mundial, com o prémio Alta competição, e o ex-jogador e antigo treinador Toni, com o prémio Carreira, também estiveram entre os momentos altos da gala, que ficou ainda marcada pelas homenagens a Minervino Pietra, antigo futebolista recém-falecido, e ao técnico sueco Sven-Göran Eriksson, diagnosticado com uma doença terminal.

– Lista de vencedores dos Galardões Cosme Damião:

Revelação futebol feminino: Andreia Faria.

Revelação futebol masculino: João Neves.

Revelação modalidades: Lúcio Rocha.

Fundação: O Benfica faz Bem.

Formação: Sub-15 e sub-17 de futebol.

Modalidades: Futebol feminino.

Inovação: BTV Experience.

Mérito e dedicação: Minervino Pietra.

Casas do Benfica: Genebra.

Alta competição: Diogo Ribeiro.

Liderança: Nicolas Otamendi.

Parceiro: Emirates.

Treinador do ano: Roger Schmidt.

Projeto: Casa Benfica Santarém 2.0.

Homenagem: Sven-Göran Eriksson.

Futebolista feminina do ano: Francisca Nazareth.

Futebolista do ano: António Silva.

Carreira: Toni.