Autoridades alemãs investigam morte de jovem médico português

As autoridades alemãs estão a investigar a morte de Henrique Proença da Cunha, jovem médico português cujo corpo foi encontrado na passada quarta-feira em Berlim.

De acordo com a imprensa germânica, a vítima mortal, de 30 anos, vivia no país há cerca de quatro anos e alternava a residência na Alemanha com algumas temporadas passadas em Espanha.

Henrique da Cunha trabalhava para a AMBOSS, uma empresa fundada para dar apoio a estudantes.

O caso está a ser acompanhado pelas autoridades consulares portuguesas na Alemanha.