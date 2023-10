Áustria junta-se ao grupo dos apurados para o Euro2024

Portugal, que já estava qualificado desde sexta-feira para a fase final do Euro2024, prosseguiu na Bósnia-Herzegovina o seu percurso totalmente vitorioso e, a duas jornadas do fim, é virtual vencedor do Grupo J de qualificação.

O grupo dos apurados para o Europeu de futebol que vai decorrer na Alemanha alargou-se hoje, com a entrada da Áustria, que foi a Baku ganhar ao Azerbaijão por 1-0, resultado suficiente para se juntar à Bélgica como os dois primeiros do Grupo F.

Em Bruxelas, o avançado do Sporting Viktor Gyokeres marcou o golo da Suécia de um encontro que parou ao intervalo, por medidas de segurança decorrentes de “um ataque alegadamente terrorista” na capital belga, segundo informou a UEFA, e que provocou a morte de duas pessoas.

Na Bósnia, em Zenica, deu para tudo, para uma seleção lusa totalmente sem pressão, como há muito não se via, a construir um dos seus melhores resultados como visitante.

Cristiano Ronaldo marcou por duas vezes (05, de grande penalidade, e 20 minutos) e alargou ainda mais o seu recorde absoluto de goleador, sendo também o segundo melhor marcador da presente fase de apuramento, com nove tentos, apenas atrás do belga Romelu Lukaku (10). Os ‘catalães’ da equipa também marcaram: João Cancelo, aos 32, e João Félix, aos 41. O outro golo luso foi de Bruno Fernandes, aos 25.

A vantagem de 5-0 ao intervalo era inesperada e correspondia ao resultado final. Não houve golos no segundo tempo, em que o selecionador Roberto Martínez optou por dar minutos a outros jogadores menos utilizados e estrear o benfiquista João Neves.

Com oito vitórias em oito jogos e registo de 32-2 em golos, só falta a Portugal voltar a jogar contra Liechtenstein e Islândia, para confirmar a qualificação mais ‘fácil’ de sempre para um grande torneio.

O segundo lugar do grupo continua ainda por definir, mas a Eslováquia deu um bom passo nesse sentido, ao ganhar por 1-0 no Luxemburgo (golo de Duris, aos 77 minutos). Tem agora 16 pontos e dificilmente será passada por Luxemburgo, que tem 11 pontos, e Islândia, que está com 10, após golear o Liechtenstein, por 4-0

Em Reiquejavique, Giylfi Sigurdsson, que recentemente voltou a jogar pela seleção islandesa, após dois anos afastado por suspeitas de pedofilia, de que acabou por ser ilibado, tornou-se o melhor marcador da história da formação nórdica, ao ‘bisar’, aos 22 e 49 minutos, o primeiro de grande penalidade, chegando aos 27 tentos pela Islândia e ultrapassando Kolbeinn Sigthorsson e Eidur Gudjohnsen, ambos com 26.

Finnbogason, aos 44 minutos, e Haraldsson, aos 63, fizeram os outros golos do conjunto nórdico frente aos Liechtenstein.

Em Bruxelas, o receio de mais ataques levou a que fosse parado ao intervalo o Bélgica-Suécia, depois da morte a tiro de dois suecos, no centro da cidade, cerca de duas horas antes.

O jogo, que já tinha deixado de ter interesse em termos de apuramento para o Euro2024, depois da vitória da Áustria em Baku, deverá ainda ser concluído, após a Suécia ter pedido a suspensão, o que foi prontamente aceite pela seleção anfitriã.

O goleador ‘leonino’ Viktor Gyokeres foi titular e marcou aos 15 minutos. Depois, Lukaku empatou, aos 31, de grande penalidade.

No jogo de Baku foi a grande penalidade convertida por Marcel Sabitzer, aos 48 minutos, que fez o resultado que valeu aos pupilos de Rangnick o apuramento.

Na classificação do Grupo F, a Bélgica tem 16 pontos e um jogo a menos que a Áustria, que tem os mesmos pontos. Com seis pontos, e um jogo a menos, os suecos já não poderão alcançar belgas e austríacos.

Para o Grupo B, continua intensa a luta, depois da vitória pela margem mínima (1-0) dos neerlandeses na Grécia: marcou o central Virgil van Dijk, de grande penalidade, aos 90+3 minutos.

Com a França segura no primeiro lugar, com 18 pontos, Países Baixos e Grécia estão ‘irmanados’ nos 12 pontos, com os neerlandeses com um jogo a menos e com vantagem no confronto direto com os helénicos.

Sem influência nas contas do apuramento, no Estádio do Algarve, a Irlanda goleou Gibraltar por 4-0, com golos de Ferguson (08 minutos), Johnston (28), Doherty (61) e Robinson (80).