“As Ilhas Encantadas” de Carlos Vilardebó na Cinemateca do Luxemburgo

O filme “As Ilhas Encantadas” de Carlos Vilardebó é um clássico do cinema português, produzido em 1965, que vai ser projetado no Luxemburgo, no dia 7 de fevereiro.

Baseado num conto de Herman Melville, “As Ilhas Encantadas” foi produzido por António da Cunha Telles e tem como protagonista Amália Rodrigues.

A história é contada por um narrador (Pierre Vaneck) que nos leva até uma ilha despovoada no meio do Atlântico, onde alguns náufragos sobrevivem com a pesca das tartarugas gigantes que ali vivem. Entre eles estão Hunila (Amália Rodrigues) e um marinheiro francês (Pierre Clémenti), cuja ambígua relação se vê interrompida pela chegada do salvamento.

Esta obra foi restaurada no âmbito do FILMar, projeto operacionalizado pela Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema.

A nova cópia digital estreou-se em 2023 no Festival Lumière e será projectada na Cinemateca do Luxemburgo no próximo dia 7 de Fevereiro às 19:00, com legendas em inglês, depois de uma breve apresentação do filme e do seu restauro.

