Alto Minho quer ser terra de igualdade acolhedora

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho) organiza esta segunda-feira, dia 18 de dezembro, o seminário “Igualdade e Interculturalidade: Alto Minho, um território acolhedor”, que terá lugar na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo.

O seminário, com início às 10h00, contará com a participação de diversos especialistas que abordarão diferentes temáticas relacionadas com o acolhimento e a integração de migrantes. Manoel Batista, presidente do Conselho Intermunicipal da CIM Alto Minho, Ana Monteiro, vogal do Conselho Diretivo da AIMA – Agência para a Integração, Migrações e Asilo, e Luís Nobre, presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, farão a sessão de abertura.

Seguir-se-á o primeiro painel, moderado por Helena Loureiro, representante regional da Inovação Social 2030, que terá como tema “Políticas Públicas e Integração: Cidadania Mais Igual”. Entre os oradores confirmados destacam-se Maria de Jesus Barros, diretora do Centro de Emprego do Alto Minho, Sandra Araújo, coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, e Manuel Antunes Cunha, docente na Universidade Católica Portuguesa de Braga.

No período da tarde, o segundo painel, sob a moderação de Andreia Fernandes, abordará as “Dinâmicas Territoriais de Integração dos Migrantes: Cultivar a Diversidade”. Os temas incluirão o Plano Municipal de Integração de Migrantes, apresentado por Carlota Borges, vereadora da Câmara Municipal de Viana do Castelo, iniciativas como o MEERU Aproxima – Cidadãos Ativ@s, com Isabel Silva, cofundadora da MEERU/Abrir Caminho, e experiências como o Centro para as Migrações do Fundão e o Gabinete para a Inclusão e Diversidade Cultural, apresentados por Filipa Batista, coordenadora do Centro para as Migrações no Fundão. A síntese dos trabalhos estará a cargo de Maria José Casa-Nova, perita e docente na Universidade do Minho.

Este seminário marca o encerramento do projeto AMAM – Rede de Apoio a Migrantes no Alto Minho, financiado pelo Programa FAMI – Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração. Desenvolvido pela CIM Alto Minho, em parceria com os municípios, o projeto teve como objetivo a criação de um modelo de intervenção integrado para promover a integração plena dos Nacionais de Países Terceiros (NPT) no território do Alto Minho.