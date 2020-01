Achado arqueológico português em digressão pela Croácia

Uma exposição sobre o Menino do Lapedo, achado arqueológico descoberto em 1998 na freguesia de Santa Eufémia, no concelho de Leiria, vai estar em digressão em seis cidades da Croácia até 01 de dezembro, anunciou o município de Leiria.

Produzida pelo Museu de Leiria e pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), “The Lapedo Child and other stories from the Lagar Velho rock-shelter, Leiria, Portugal” é o título da exposição, inaugurada em 2018 e que já esteve patente em Zagreb, Pula e Zadar, também na Croácia.

Dedicada à descoberta do esqueleto do Menino do Lapedo e ao trabalho arqueológico no Abrigo do Lagar Velho, onde foi encontrada a sepultura, a exposição conta a história do local, através de imagens, textos, filmes e outros documentos.

Segundo nota da Câmara de Leiria, a digressão inicia em 31 de janeiro e visa “a valorização internacional de um dos achados arqueológicos mais importantes em Portugal”.

O esqueleto da criança tem cerca de 29 mil anos e a sua descoberta, naquele sítio do Vale do Lapedo, a cerca de dez quilómetros de Leiria, constituiu um acontecimento marcante no seio da paleoantropologia internacional, por se tratar do primeiro enterramento do Paleolítico Superior escavado na Península Ibérica.

O Vale do Lapedo está classificado como Monumento Nacional desde 2012. Em 2019, a DGPC iniciou um pedido de classificação do esqueleto do Menino do Lapedo e dos artefactos arqueológicos associados como Monumento Nacional, na sequência de um pedido feito em 2018 pelo Museu Nacional de Arqueologia.

Entretanto, para melhorar a transmissão do conhecimento sobre a evolução humana daquela descoberta arqueológica, a Câmara de Leiria informou que, a partir de 01 de fevereiro, o Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho abrirá ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados.

