Vinhos Christie’s marcam presença na London Wine Fair

A empresa de vinhos do Douro e Porto Christie’s vai participar mais uma vez na London Wine Fair, a mais importante feira de vinhos do Reino Unido, que decorre de 21 a 23 deste mês. A Christie’s produz vinho do Porto, sob a marca Butler Nephew, que existe já desde finais de 1800 e vinhos do Douro sob a marca Quinta Dona Mafalda.

Trata-se de uma empresa familiar, que aposta na qualidade e está presente nos principais mercados mundiais. No vinho do Porto produz desde o icónico 10 Anos branco, considerado um dos melhores do mercado, ao 10 anos Tawny, passando pelos 20, 30 e 40 anos, Vintage e ainda o Crusted, que ganhou uma medalha de Ouro e 96 pontos nos Decanter Awards, um dos mais prestigiados concursos de vinhos do Mundo, a primeira vez na história que um Crusted alcançou tal feito.

A gama Mafalda vai desde o Little Mafalda ao 100% Touriga Nacional e ao premiado Vinhas Velhas, elaborado com uvas da Quinta provenientes de vinhas com mais de 70 anos.

Segundo Paulo Amorim (de branco na foto), Administrador Executivo da empresa, a presença na London Wine Fair visa reforçar os contactos com os importadores e distribuidores de Inglaterra, apostando na dinamização do crescimento dos vinhos portugueses na internacionalização.