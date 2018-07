Universidade da Beira Interior assina acordo com a Guiné-Bissau

A Universidade da Beira Interior (UBI), com sede na Covilhã, assinou um protocolo de colaboração com o Ministério da Educação da Guiné-Bissau com o objetivo de criar oportunidades de formação superior para os jovens daquele país.

Em nota publicada na página oficial da internet, aquela instituição de ensino superior, sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco, adianta que trabalhará em conjunto com Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude, Cultura e Desporto da República da Guiné-Bissau para criar oportunidades de formação superior em cursos de 1.º e 2.º ciclos e de mestrado integrado.

Segundo a informação, o ministério guineense fica responsável por receber os documentos da candidatura para ingresso nos ciclos de estudos de licenciatura e de mestrado da UBI, procedendo ao encaminhamento dos processos através da Embaixada da Guiné-Bissau em Portugal.

“O mesmo protocolo estabelece que os estudantes beneficiarão, nos termos dos princípios de não-discriminação, dos mesmos procedimentos de seriação e colocação que os alunos internacionais, comprometendo-se a UBI a acompanhar o desempenho académico dos estudantes da Guiné-Bissau, notificando, sempre que necessário e requerido pelo Ministério, sobre qualquer ocorrência que considere relevante”.

O documento define igualmente que a UBI se compromete “a participar em ações e projetos de promoção do desenvolvimento da Guiné-Bissau”.

“Neste particular, está abrangido o envolvimento dos estudantes em estágios disponibilizados pelo Gabinete de Internacionalização e Saídas Profissionais, o apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento empresarial, em particular em iniciativas de ex-alunos da UBI e, ainda, a realização de ações de consultadoria e desenvolvimento tecnológico em áreas de competência da UBI”, acrescenta a informação.

O acordo foi assinado durante um encontro entre Reitor da UBI, António Fidalgo, e o Embaixador da República da Guiné-Bissau em Portugal, Hélder Vaz Lopes.