Terminou a autópsia de Maëlys

Maëlys de Araújo, de nove anos, desapareceu na noite de 26 para 27 de agosto de 2017, de uma festa de casamento, em Pont-de-Beauvoisin. Os restos mortais foram encontrados em janeiro.

O ex-militar fancês Nordahl Lelandais, de 34 anos, suspeito de ter raptado e assassinado a menina lusodescendente, confessou o crime em fevereiro.

De acordo com a televisão francesa BFM TV, a autópsia, cujos resultados ainda não são conhecidos, foi conduzida por especialistas da Gendarmarie Nacional desde a descoberta do corpo, em 14 de fevereiro, no Chartreuse.

As ossadas foram encontradas no local para onde Nordahl Lelandais direcionou as autoridades. O homem confessou ter matado Maëlys, mas garante que o ato foi “involuntário”.