Suecos combateram incêndio florestal com uma bomba

Foi apenas um teste, mas resultou. A força aérea sueca atacou, com uma bomba, na quarta-feira, um incêndio florestal que afeta há duas semanas uma zona central do país. Uma medida extrema para tentar travar as chamas num campo de tiro militar repleto de bombas por explodir e onde os bombeiros não podiam entrar.

Em declarações à TSF, o coronel Anders Persson, que recebeu o pedido das forças civis que combatiam o incêndio, admite que de início estranhou e acabou por ser uma medida extrema para um caso extremo num terreno muito particular.

O comandante com a pasta do treino e desenvolvimento da força aérea sueca, que autorizou o ‘ataque’, acrescenta que procuraram na Internet se já teria sido feito algo do género no passado e não encontraram nada, apesar de notícias escritas depois da experiência sueca relatarem o uso de técnicas semelhantes na China e nos Estados Unidos da América.

A explicação é simples: a explosão da bomba retirará do fogo o oxigénio que alimenta as chamas.