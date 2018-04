Setúbal celebra as praias e o mar este fim-de-semana

A cidade de Setúbal recebe, este domingo, o encontro nacional do Apostolado Nacional e a celebração é presidida pelo bispo daquela diocese, D. José Ornelas.

Na cidade sadina, o Apostolado do Mar está presente nas Paróquias São Sebastião e Anunciada e é entre “estas duas Paróquias que se vai desenrolar o encontro”, realça uma nota enviada à Agência ECCLESIA.

A Festa das Praias, do Apostolado do Mar, inicia-se no sábado, com a recitação do terço, pelas 21h00, na Paróquia da Anunciada e no domingo, dia 29 de abril, o dia inicia com a procissão, que parte da Reitoria de Nossa Senhora da Boa Hora (Igreja dos Grilos) e termina na Igreja de São Sebastião.

Após a celebração segue-se um almoço-convívio e animação musical proporcionada por cada um dos setores do Apostolado do Mar.