Aproximam-se dois jogos da Seleção de preparação para o Mundial.

Dia 28 de maio a seleção portuguesa vai jogar em Braga frente à Tunísia e no dia 7 de junho em Lisboa frente à Argélia.

Os jogos serão no Estádio Municipal de Braga às 19h45 e no Estádio do Sport Lisboa e Benfica às 20h15.

