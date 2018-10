Seis adegas portuguesas entre as 100 melhores do mundo

A Wine & Spirits distinguiu a Casa da Passarella como uma das 100 melhores adegas do mundo. O evento que apresentou a lista das adegas selecionadas – o Wine & Spirits Top 100 Tasting – aconteceu na cidade de São Francisco, Estados Unidos da América.

Por terras do Dão a Casa da Passarella dispensa apresentações. É um dos produtores mais antigos do país e a sua história com os vinhos começou a ser escrita muito antes de 1908, ano em que a região do Dão se tornou demarcada. Este ano, celebra um importante feito ao figurar na lista das 100 melhores adegas do mundo da revista Wine & Spirits, ao lado de mais cinco adegas portuguesas – Aphros Wine, Brandy’s. Kopke, Soalheiro e Wine & Soul.

Para Paulo Nunes, enólogo da Casa da Passarella, foi a “consistência do trabalho desenvolvido nos últimos cinco anos” que levou a adega pela qual é responsável a integrar uma das listas mais importantes na área dos vinhos. “Estamos muito felizes porque é um reconhecimento do trabalho que desenvolvemos nos últimos anos e que espelha a nossa vontade de produzir vinhos de extrema qualidade e de honrar a verdadeira elegância do Dão”, acrescenta.

A lista das melhores adegas foi apresentada no evento “Wine & Spirits Top 100 Tasting”, organizada pela publicação americana. A seleção é realizada anualmente e tem como base as classificações dos vinhos provados pelo painel de críticos da revista. Este ano, na lista estão presentes adegas de países como Argentina, Itália e França. Portugal tem seis adegas em destaque e a Casa da Passarella é a única do Dão.