Rali de Portugal 2018: Latvala foi o mais rápido no ‘shakedown’

Jari-Matti Latvala foi o mais rápido no shakedown realizado esta manhã em Baltar – Paredes. O finlandês, que já anunciou ter abandonado a luta pelo título de Campeão do Mundo, procura agora resultados positivos prova-a-prova, e parece estar apontado a um bom resultado nesta 52.º Vodafone Rally de Portugal.

Sébastien Ogier começou bem o shakedown, percorrendo o percurso em 3:08.3s, no entanto, foi o finlândes Latvala o mais rápido a completar a primeira volta aos 4,60km do traçado, em 3:06.3s.

Na segunda passagem, os pilotos aproveitaram um percurso mais limpo e o espanhol Dani Sordo conseguiu o melhor tempo, 3:04.9s, tempo. Tempo este que foi batido logo de seguida, na terceira passagem, por Latvala com o tempo de 3:04.3s. Destaque também para Hayden Paddon que regressa após três ralis de ausência, com um bom ritmo.

Entre os inscritos no WRC2, Pontus Tidemand foi o mais rápido no shakedown, batendo a concorrência por cerca de 3 segundos, provando ser o maior favorito à vitória nesta categoria. O sueco Emil Bergkvist levou a melhor em WRC3, logo seguido do compatriota Dennis Radstrom.

