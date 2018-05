Portugal promove-se no Rio de Janeiro

O evento “Portugal 360” começa esta quinta-feira, e decorre até dia 20, no complexo cultural da Cidade das Artes (Barra da Tijuca, Rio de Janeiro).

Este evento, um dos maiores dedicados exclusivamente a Portugal no Rio de Janeiro, agrega várias iniciativas sobre Cultura e Turismo, Gastronomia e Vinhos, Business e Empreendedorismo, Espetáculos de Fado (com Ana Moura e Raquel Tavares) e Guitarra Portuguesa, Stand-up Comedy e ainda palestras, workshops e divulgação de oportunidades sobre matérias como Ensino Superior, Imobiliário e Advocacia, Cinema, Assuntos Consulares ou Surf.



“Portugal 360” é uma iniciativa conjunta do Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro e do Turismo de Portugal com a Secretaria de Estado da Cultura do Rio de Janeiro, e envolvendo o Instituto Camões, a aicep Portugal Global e a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria.



Mais informações aqui.