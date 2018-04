Portugal e Alemanha mais próximos

A Câmara de Comércio de Portugal, em parceria com a Rede das Câmaras de Comércio Portuguesas, lançou este ano as Business Clinic One-to-One.

Com uma periodicidade mensal, a Câmara de Comércio leva a Lisboa um representante de uma Câmara de Comércio Portuguesa no estrangeiro para analisar as estratégias de internacionalização das empresas portuguesas para esse mercado em reuniões individuais e personalizadas. Desta vez é a Alemanha.

As reuniões decorrem na sede da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, entre as 10h00 e as 18h00, são limitadas e terão a duração máxima de 45 minutos, sendo agendadas previamente de acordo com a disponibilidade. Para agendar a sua reunião, basta preencher e submeter o formulário que consta no site da Câmara de Comércio. Posteriormente, receberá um e-mail com a confirmação da sua inscrição e os horários disponíveis.

SOBRE A CÂMARA PORTUGUESA-ALEMANHA

Fundada em 1996, é uma plataforma para as relações económicas luso-alemãs de empresas, profissionais independentes e profissionais liberais e pretende servir como ponte de ligação para a internacionalização da economia portuguesa na Alemanha. Para além disso, incentiva a cooperação com os parceiros de língua portuguesa na Europa, África, Ásia e América Latina.