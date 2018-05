Paulo Fonseca a caminho do West Ham?

Treinador português esteve em Londres onde foi surpreendido pela imprensa inglesa, na companhia de Jorge Mendes, antes de entrar na mansão do proprietário do West Ham, revela o Diário de Notícias.

Paulo Fonseca pode estar a um passo de ser o próximo português a treinar na Premier League. O ainda técnico do Shakhtar, clube pelo qual se sagrou bicampeão ucraniano neste domingo, foi apanhado pela imprensa inglesa a entrar na mansão do proprietário do West Ham, David Sullivan.

O The Mail escreve que Fonseca, que está em fim de contrato com o Shakhtar, esteve reunido 75 minutos com David Sullivan, na companhia de Jorge Mendes. O mesmo jornal refere que o português é o favorito para suceder a David Moyes e para isso muito contribuiu a campanha dos ucranianos na Liga dos Campeões. Manuel Pellegrini é a alternativa a Fonseca.