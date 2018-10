Os piores condutores são os dos BMW?

O site GoCompare foi ouvir pessoas – duas mil no total – e partir da experiência dessa amostra para elaborar o perfil dos piores condutores em função da marca de automóvel que conduzem.

O universo de entrevistados cinge-se ao Reino Unido, tendo a pesquisa concluído que, para 24% dos inquiridos, os maiores problemas na estrada são causados pelos condutores de BMW.

Na Irlanda do Norte o comportamento destes condutores será ainda mais preocupante, com 35% dos inquiridos a apontar-lhes o dedo.

Na lista, o segundo lugar da tabela dos piores condutores é ocupado por aqueles que, no dia-a-dia, se deslocam de Ford Transit, com o terceiro posto a ser atribuído aos taxistas.

Não deixa de ser curioso que, para a elaboração deste ranking, os proprietários de BMW entrevistados tenham respondido (32,8%) que consideram que os piores condutores são os que assumem o volante de furgões. De acordo com o GoCompare, em cada 100 mil milhas percorridas, as carrinhas vêem-se envolvidas 3,8 vezes menos em acidentes com feridos do que os veículos ligeiros de passageiros.