Nantes vai ter um escritório consular

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, participa segunda-feira na cerimónia de inauguração do escritório consular de Portugal em Nantes, França.

O escritório consular de Portugal em Nantes funcionará na dependência do Consulado-Geral de Portugal em Paris, com funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, podendo ali ser praticados atos consulares e de notariado.

Este serviço irá prestar apoio a uma comunidade portuguesa, em Nantes e na região, que se estima em cerca de 50 mil pessoas.

A abertura deste escritório consular insere-se na estratégia de reforço da rede consular promovida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, tal como a abertura, em 2017, do escritório consular de Mindelo (Mindelo) e, em 2018, dos escritórios consulares de Santos (Brasil) e de Frankfurt (Alemanha).

O escritório consular de Nantes fica em Les Salorges 1 – 15 quai Ernest Renaud, 44100 Nantes, França.