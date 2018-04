O português Miguel Oliveira (KTM), que compete no Mundial de Moto2, tem propostas da KTM e de “outras equipas” para competir no escalão principal do motociclismo, o MotoGP, em 2019, segundo o jornal Record.

“Em jogo está a subida do Miguel ao MotoGP na próxima temporada, em 2019, não só com a KTM mas outras equipas também, há outras propostas”, revelou à Lusa Paulo Oliveira, manager do piloto.

O ‘manager’ confirmou a abordagem da Tech3-KTM, parceira da marca que o luso representa para a temporada 2019 em MotoGP, confirmando a existência de “contactos” com o que é “um projeto muito ambicioso”. A abordagem foi discutida pelo diretor desportivo da marca austríaca, Pit Beirer, que em entrevista ao portal online Speedweek confirmou ter oferecido “um lugar na equipa Tech3/KTM em MotoGP”.