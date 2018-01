Luxair bateu recorde de passageiros em 2017

Foram quase dois milhões de passageiros a escolherem a Luxair no ano de 2017.

A companhia aérea do Luxemburgo registou um aumento de 7% no total de passageiros relativamente ao ano anterior.

Exatamente foram 1.933.000 pessoas a escolherem a Luxair, colocando assim a empresa luxemburguesa à frente de todas aquelas que operam no aeroporto de Findel. A Ryanair regista o segundo lugar com 364.000 seguida da Lufthansa com 292.000.

A frequência do aeroporto internacional do Luxemburgo aumentou ainda mais: 20%. Foram 3,6 milhões os passageiros a passarem pelo Findel em 2017.