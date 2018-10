Jogos Olímpicos da Juventude: Portugal nas meias de futsal feminino

A seleção portuguesa feminina de futsal qualificou-se para as meias-finais nos Jogos Olímpicos da Juventude, a decorrer em Buenos Aires, conseguindo o feito com um jogo ainda por disputar na fase de grupos.

As jogadoras lusas bateram hoje os Camarões por claros 6-0, e já asseguraram a passagem às ‘meias’, ainda antes do jogo com o Japão.

Noutros desportos, a seleção masculina de andebol de praia venceu pela terceira vez, batendo o Paraguai por 2-0, para segurar o terceiro lugar do torneio de qualificação e conseguindo o apuramento para o quadro principal.

Os portugueses jogam com a Hungria e a Tailândia no arranque da fase principal, antes de um jogo com Espanha, sabendo que têm de estar entre as quatro melhores equipas (de seis) para chegar às meias-finais.

João Abreu caiu hoje para 18.º na competição de vela, Beatriz Cardoso foi 32.ª classificada na disciplina de trave de ginástica artística, enquanto Alexandra Frazão foi 31.ª nos 200 metros livres, na natação.

Alexandre Montez, que conseguiu uma medalha de prata no triatlo, volta à competição, nas estafetas mistas, ao lado de Inês Rico, enquanto que Ana Costa vai correr os 400 metros, na estreia portuguesa no atletismo na prova de Buenos Aires, e Filipe Santos e José Lopes nadam os 800 metros livres.