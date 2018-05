Cristiano Ronaldo: tenho 23 anos de idade biológica

Cristiano Ronaldo tem 33 anos, mas diz que não pensa na reforma tão cedo, e, recordado de uma entrevista em que disse que queria retirar-se no Real Madrid, com 41 anos, nem quis reiterar essa intenção.

«Eu disse isso? Bom… Falta… quantos anos tenho? 23, de idade biológica, falta muito. Não sou bom em contas. Se repito a frase? Estou bem, estou feliz. Não me posso queixar das coisas. Há mais uma final no sábado. Os adeptos estão com o Cristiano. Há coisas que não dependem de mim. Em casa sim, no Real Madrid não», afirmou em entrevista ao programa espanhol Chiringuito de Jugones «O futuro é o jogo de sábado. Há que jogar, ganhar e entrar na história. Isso é o mais importante. O futuro é o presente, e o presente é agora», disse o internacional português.

Ronaldo garantiu também que sempre foi muito acarinhado pelos companheiros de equipa. «Nunca disse que não tinha carinho, aliás, sinto que os jogadores têm um grande carinho por mim. Há coisas que podes controlar e outras não. Mas de uma forma geral sinto que sou muito acarinhado em Madrid».

E também o presidente Florentino Perez não foi alvo de queixas. «Florentino dá carinho a todos. Não tenho de ser o melhor amigo do presidente; ele trata-me bem».