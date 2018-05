Coimbra candidata-se ao título de Região Europeia da Gastronomia em 2021

A Região de Coimbra assinou, esta segunda-feira, o protocolo de candidatura ao título de Região Europeia da Gastronomia em 2021, que pretende valorizar a diversidade do território constituído por 19 municípios.

“Achamos que temos condições para responder a este desafio. A região, pelas suas condições e caraterísticas, responde a vários níveis”, disse o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, João Ataíde, na sessão de assinatura, que decorreu na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra.

O autarca da Figueira da Foz reiterou que a região tem “caraterísticas muito próprias para este desafio” devido à sua diversidade, que percorre o litoral ao interior, destacando o peixe, ao cabrito, passando pela chanfana e lampantana e doces conventuais.

“Somos uma região que organiza muitos festivais à volta da gastronomia e saúde, com uma tradição e uma cultura muito arreigada aos costumes das suas terras”, frisou João Ataíde.

Até ao final do mês, a CIM Região de Coimbra tem de apresentar o dossier de candidatura ao Instituto Internacional de Gastronomia, Cultura, Artes e Turismo (IGCAT), que hoje esteve representado na sessão de assinatura do protocolo pela presidente Diane Dodd.

A aceitação da candidatura (ou não) será anunciada entre outubro e novembro, em Bruxelas, durante a Semana Europeia das Cidades e Regiões, depois de realizadas as peritagens exigidas pelo IGCAT às iniciativas que vão ser apresentadas.

“Muito mais do que a dimensão gastronómica, há todo um conjunto de setores que se querem trabalhar: turismo, cultura, economia, criação de emprego, qualificação”, frisou Jorge Rito, secretário executivo da CIM Região de Coimbra.

A candidatura é promovida pela CIM Região de Coimbra, que conta com a Universidade de Coimbra, Turismo do Centro e Escola de Hotelaria e Turismo, Instituto Politécnico, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro no grupo de fundadores, além do apoio do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Estado do Turismo.

Segundo Jorge Rito, neste momento já estão 30 entidades associadas ao projeto.