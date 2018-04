Quero dizer, estiveram anos e anos a partilhar a vida toda no Facebook e agora estão preocupados com a quantidade de informações que o Facebook tem sobre vocês?

Isto só mesmo vindo de gente que vive no Facebook e para o Facebook.

Não de esqueçam de apagar a conta do Facebook e fazer o mesmo que fizeram estes anos todos agora no Instagram, e no WhatsApp.

Ah, calma, também fazem? Boa sorte.