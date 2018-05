10 milhões de dormidas em Portugal só no primeiro trimestre

A atividade turística em Portugal cresceu mais de 10% em março, influenciada pelo final do mês uma vez que a Páscoa se celebrou a 1 de abril. A festividade religiosa impulsionou o turismo principalmente junto dos portugueses e dos espanhóis. Olhando para o primeiro trimestre de 2018, o arranque do ano foi positivo. Ao todo, Portugal já recebeu 3,69 milhões de turistas, o que correspondeu a 9,47 milhões de dormidas.

“Estes resultados foram influenciados pelo efeito de calendário do período da Páscoa, com impacto no final de Março”, ressalva desde logo o Instituto Nacional de Estatística (INE) no destaque divulgado esta terça-feira. De facto, olhando apenas para o mês de Março, a evolução da atividade turística é mais expressiva: a hotelaria registou 1,5 milhões de hóspedes (11,6%) e 4 milhões de dormidas (10,3%).

A análise ao primeiro trimestre mostra que a tendência continua a ser positiva, com a atividade turística em contínua expansão, mas menos expressiva do que a aceleração de Março. “No primeiro trimestre do ano, os hóspedes aumentaram 7,7% e as dormidas 7,6%”, revela o gabinete de estatísticas, com destaque para o mercado interno. Isto porque as dormidas de residentes (10,5%) aceleraram, superando o crescimento das dormidas de não residentes (6,4%).