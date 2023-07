Zamora volta a ser a capital espanhola do fado

O Festival de Fado de Castilla y León vai celebrar a sua XXI edição na Fundação Rei Afonso Henriques, de Zamora, um evento já clássico no verão da cidade espanhola que tem conseguido reunir um público fiel.

Os concertos arrancam a 27 de julho com Sónia Santos, que se dedica ao mundo do fado desde os 25 anos. Natural do Alentejo, vive em Lisboa onde canta em casas de fado e participa em concursos muito populares do género.

A segunda data é 28 de julho, quando os jardins da fundação transfronteiriça – que ocupa, fora das muralhas e na margem esquerda do Douro, o antigo convento de São Francisco – acolhem a performance de Francisco Moreira e Pedro Martins: o primeiro pertence a uma nova geração de fadistas, enquanto Martins é um guitarrista e viola de fado português.

O festival é encerrado pelo violonista Mário Pacheco no dia 29 de julho, Diamantina Rodrigues e Miguel Ramos vão cantar sobre a sua música.