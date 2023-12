Xiaomi apresenta o seu primeiro elétrico

A Xiaomi acaba de lançar globalmente a sua tecnologia Xiaomi EV (Electric Vehicle), concebida especificamente para revolucionar o segmento dos veículos elétricos, revelando oficialmente as suas cinco componentes principais – E-Motor, Bateria, Xiaomi Die-Casting, Xiaomi Pilot Autonomous Driving e Smart Cabin. A partir do desenvolvimento de raiz de soluções fundamentais, a Xiaomi pretende assim redefinir a tecnologia da indústria automóvel.

O primeiro produto da Xiaomi EV, o Xiaomi SU7, foi “pré-lançado”, com o seu design, desempenho, autonomia, segurança e outros pormenores, posicionando-se como um “sedan ecológico de alto desempenho de tamanho normal”, com o objetivo ultrapassar os limites da performance, do ecossistema e do espaço móvel inteligente.

O Fundador, Presidente e CEO da Xiaomi Corporation, Lei Jun, afirmou que a entrada da Xiaomi na indústria automóvel marca um salto significativo em relação à indústria dos smartphones e um passo crucial para fechar o ciclo do ecossistema inteligente “Human x Car x Home”. Lei Jun expressou ainda que a indústria automóvel centenária oferece pouca margem de manobra atualmente: “A Xiaomi decidiu investir dez vezes mais, começando pelo desenvolvimento de tecnologias fundamentais, comprometendo-se a construir um veículo excecional. Com 15 a 20 anos de esforço, a Xiaomi pretende tornar-se num dos cinco principais fabricantes de automóveis a nível mundial.”

Com um motor elétrico desenvolvido pela própria empresa – HyperEngine, tecnologia de bateria integrada CTB e uma série de inovações tecnológicas desafiantes, como a estrutura da carroçaria fabricada a partir do cluster de fundição sob pressão Xiaomi Die-Casting T9100, o Xiaomi SU7 Max atinge uma aceleração de zero a cem em impressionantes 2,78 segundos, enquanto é capaz de atingir uma velocidade máxima surpreendente de 265 km/h.

No final de outubro deste ano, a Xiaomi anunciou uma atualização na sua estratégia de grupo, passando de “Smartphone x AIoT” para o ecossistema inteligente “Human x Car x Home”, com os automóveis a tornarem-se um componente crucial do foco estratégico da Xiaomi.

O ecossistema inteligente “Human x Car x Home” é uma integração abrangente de cenários que envolvem pessoas, carros e casas, facilitando a conectividade perfeita de dispositivos de hardware, a coordenação em tempo real e a colaboração entre parceiros da indústria. Lei Jun anunciou durante esta conferência que, com a adição da Xiaomi EV, o ecossistema inteligente “Human x Car x Home” foi oficialmente concluído.