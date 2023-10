Wines of Portugal procura oportunidades na Dinamarca

Com o objetivo de identificar novas oportunidades de negócio para os produtores de vinho, a ViniPortugal organiza no próximo dia 25 de outubro, em Copenhaga, o Wines of Portugal Scandinavian Roadshow.

O Wines of Portugal Scandinavian Roadshow destina-se a produtores portugueses, com ou sem distribuição no mercado, pretendendo chegar a 100 profissionais “On e Off Trade” e 150 consumidores. À semelhança das edições anteriores, a edição de 2023 terá atividades paralelas a anunciar brevemente pela ViniPortugal.

“Esta prova será realizada em coordenação com o Wines of Portugal Roadshow Estocolmo (23 de outubro) e o Wines of Portugal Roadshow Oslo (24 de outubro)”, alerta a organização.